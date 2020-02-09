В Украине за 2019 год от преступлений пострадали 6 тысяч детей - Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора инициирует процесс создания полноценной системы ювенальной юстиции в Украине, которая бы смогла охватить и детей-правонарушителей, и детей-жертв или свидетелей.

Мы все должны понимать специфику работы с несовершеннолетними. Необходимо учитывать детскую психологию и детское восприятие, а подходы на всех этапах должны отличаться от тех, которые существуют в работе с совершеннолетними преступниками и потерпевшими. И, самое главное, если речь идет о ребенке-жертве, то мы все должны минимизировать стрессовые ситуации, потому что даже судебный процесс может стать стрессом, иногда и неисправимым,

- приводит слова заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ведомстве отметили, что в 2019 году в Украине было зарегистрировано около 12 тыс. уголовных производств в отношении несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и детей, пострадавших от насильственных действий.

Количество детей, ставших жертвами преступлений, достигло 6 тыс. человек,

- сказано в сообщении.

Кроме того, Мамедов в ходе встречи с руководством Нацполици обсудил возможность внедрения новых подходов к допросу пострадавших детей и свидетелей по принципу "однажды".

Это принцип американского Children's Justice Centre: допрос ребенка может проводиться только один раз, одной стороной процесса - следственным судьей или следователем, на одном этапе - досудебного расследования,

- пояснили в Офисе генпрокурора.