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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Эрдоган пригрозил ударами по Сирии "где угодно"

Категория: Новости / Политика

Эрдоган пригрозил ударами по Сирии "где угодно"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Сирии в случае новых атак на турецкие силы нарушить достигнутые с РФ сочинские договоренности по Идлибу. Об этом сообщает Корреспондент.net  со ссылкой на Интерфакс.

Эрдоган отметил, что в данном случае Анкара начнет наносить полномасштабные удары по сирийским войскам везде, где это возможно.

Мы будем стрелять везде, не будучи связанными границами Идлибского и Сочинского меморандумов, если нашей армии будет нанесен ущерб,
- сказал он.

Турецкий телеканал TRT, в свою очередь, цитирует слова Эрдогана о том, что в Идлибе власти Сирии, поддерживаемые Россией и Ираном, "постоянно подвергают атакам мирных жителей и проливают кровь".

Турция более не будет мириться с любым нарушением перемирия в Идлибе... Я хочу еще раз подчеркнуть, что большинство нападений, осуществляемых режимом и Россией в Идлибе, нацелено на мирное население. Их задача заключается в том, чтобы полностью освободить эту территорию,
- заявил Эрдоган.

С его точки зрения, отныне "атакующая населенные пункты в Идлибе авиация уже не сможет свободно действовать, как это было раньше".

Также Эрдоган заявил, что Турция намерена заставить сирийские войска выйти за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе до конца февраля.



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