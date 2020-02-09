Эрдоган пригрозил ударами по Сирии "где угодно"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Сирии в случае новых атак на турецкие силы нарушить достигнутые с РФ сочинские договоренности по Идлибу. Об этом сообщает Корреспондент.net со ссылкой на Интерфакс.
Эрдоган отметил, что в данном случае Анкара начнет наносить полномасштабные удары по сирийским войскам везде, где это возможно.
Турецкий телеканал TRT, в свою очередь, цитирует слова Эрдогана о том, что в Идлибе власти Сирии, поддерживаемые Россией и Ираном, "постоянно подвергают атакам мирных жителей и проливают кровь".
С его точки зрения, отныне "атакующая населенные пункты в Идлибе авиация уже не сможет свободно действовать, как это было раньше".
Также Эрдоган заявил, что Турция намерена заставить сирийские войска выйти за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе до конца февраля.