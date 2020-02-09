Спецслужбы Германии и США годами имели доступ к секретной информации более 100 стран – расследование

Американская и немецкая разведки около 50 лет совместно владели швейцарской фирмой Crypto AG, занимавшейся разработкой оборудования для шифрования коммуникаций.

Среди ее клиентов были правительства более 120 государств, что позволяло разведкам обеих стран годами иметь доступ к секретной информации, говорится в совместном расследовании американского издания Washington Post, немецкого телеканала ZDF и швейцарского телевидения, передает ZN.UA.

Изучив внутренние документы BND (Германия) и ЦРУ (США), расследователи пришли к выводу о том, что Crypto AG была основана в 1950 году и существовала вплоть до 2018-го.

Ее официальным основателем стал российский эмигрант Борис Хагелин. У спецслужб США было несколько рычагов воздействия, чтобы склонить Хагелина к сотрудничеству, но важнейшим из них стал факт знакомства основателя с "отцом американской криптографии" Уильямом Фридманом.

С 1970 года фирмой поровну владели разведки Германии и Соединенных Штатов. Спецоперация получила кодовое название "Тезаурус", позже ее переименовали в "Рубикон".

В 1950-2000 годах шифровальную технику швейцарской фирмы использовали страны всего мира, в том числе Индия, Пакистан, страны Латинской Америки, Ватикан. Однако основных соперников США времен "холодной войны" - СССР и Китая - в их числе не было.

Благодаря оборудованию Crypto разведчики следили за ходом Исламской революции в Иране в 1979 году, передавали Британии разведданные об аргентинских военных во время Фолклендской войны, отслеживали ликвидацию южноамериканских диктаторов и тому подобное.

Клиентам Crypto не было известно о том, что компания принадлежит спецслужбам двух стран, которые манипулировали технологиями, чтобы взломать шифрование и получить доступ к секретной информации.

Бывший правительственный статссекретарь Бернд Шмидбауэр, который координировал работу немецких спецслужб, подтвердил расследователям, что такая спецоперация действительно существовала до 1993 года, когда сотрудничество ЦРУ и BND было прекращено.

Операция "Рубикон", безусловно, поспособствовала тому, что мир оставался немного безопаснее,

- цитирует Шмидбауэра DW

Правительство Швейцарии начало расследование опубликованной журналистами информации.

Обсуждаемые события начались около 1945 года, и их трудно реконструировать и интерпретировать сегодня,

- подчеркнули в министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, оно проинформировало правительство страны о деле фирмы Crypto 5 ноября 2019 года, после начала соответствующих расследований в СМИ.

Однако внутренние документы BND и ЦРУ свидетельствуют о том, что швейцарские чиновники могли десятилетиями знать о связи Crypto с разведывательными службами других стран, но вмешались лишь после того, как стало известно о рисках огласки операции "Рубикон".

Известно было о работе компании на спецслужбы других стран и руководству швейцарской фирмы. Сотрудников, которые так или иначе узнали о связи, увольняли.

Сама фирма, техникой которой до сих пор пользуются в более чем десяти странах мира, была ликвидирована два года назад. Две компании, которые приобрели большую часть ее активов, заявляют, что не поддерживают контакты ни с какими разведывательными службами.

Разведки Германии и США от комментариев журналистам отказались, хотя и не оспаривают подлинность полученных ими документов.

Ранее немецкую разведку обвиняли в слежке за ФБР и Ватиканом. Издание Spiegel в 2015 году писало о том, что разведка Германии шпионила за посольствами стран ЕС и учреждениями США.

Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung отмечала, что BND в течение многих лет занималась шпионажем в европейских странах. Адресный промышленный шпионаж был эпизодическим и применялся в отношении компаний, которые занимались незаконным экспортом. Разведка работала в сотрудничестве со США.