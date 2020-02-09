 
Информация к новости
  • Просмотров: 77
  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

14 февраля ЗАГСы в Одессе будут работать до полуночи

Категория: Новости

14 февраля ЗАГСы в Одессе будут работать до полуночи

В эту пятницу, 14 февраля, некоторые ЗАГСы Одессы будут работать с 9 до 24 часов в рамках акции «Любовь вне времени». Об этом сообщили в Южном управлении Минюста, передает издание «Пушкинская».

Пожениться до полуночи можно будет в Приморском и Суворовском районах города. С 9 до 24 часов заключать браки будут два ЗАГСа: на Разумовской, 37 и на Десантном бульваре, 14. 

К акции присоединится и Черноморск. Заключить брак до полуночи можно будет на Данченко, 3б.

Отметим, что «Любовь вне времени» — это инициатива Министерства юстиции. Выбранные ЗАГСы по всей Украине 14 февраля будут работать до полуночи.

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать