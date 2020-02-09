14 февраля ЗАГСы в Одессе будут работать до полуночи

В эту пятницу, 14 февраля, некоторые ЗАГСы Одессы будут работать с 9 до 24 часов в рамках акции «Любовь вне времени». Об этом сообщили в Южном управлении Минюста, передает издание «Пушкинская».

Пожениться до полуночи можно будет в Приморском и Суворовском районах города. С 9 до 24 часов заключать браки будут два ЗАГСа: на Разумовской, 37 и на Десантном бульваре, 14.

К акции присоединится и Черноморск. Заключить брак до полуночи можно будет на Данченко, 3б.

Отметим, что «Любовь вне времени» — это инициатива Министерства юстиции. Выбранные ЗАГСы по всей Украине 14 февраля будут работать до полуночи.