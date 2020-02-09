Кабмин ликвидировал региональные сервисные центры МВД

Правительство приняло проект постановления «Некоторые вопросы территориальных органов МВД», которым сократил количество территориальных органов МВД, ликвидировав региональные сервисные центры. Об этом сообщает Lenta.UA со ссылкой на пресс-центр МВД Украины.

Ориентировочное сокращение работников составит от 3 до 8%.

Постановлением предусмотрено, что в областях, городе Киеве и АР Крым будут созданы территориальные (обособленные) подразделения Главного сервисного центра МВД без статуса юридических лиц.



Реализация этого постановления позволит уменьшить административные расходы, упростить процедуру обеспечения подразделений, непосредственно оказывающих услуги, специальной и бланочной продукцией,

- отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.Кроме того, Правительство приняло распоряжение о передаче части бюджетных назначений, предусмотренных МВД в 2020 году.Так, принятым распоряжением Министерству иностранных дел передается почти 35 млн. гривен предусмотренных в 2020 году Министерству внутренних дел для Нацполиции, в связи с необходимостью содержания работников из числа командированных полицейских в составе дипломатических представительств Украины за рубежом.