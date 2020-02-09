Сытник не намерен сам уходить с поста директора НАБУ и знает, кто бы хотел этого

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявляет, что не намерен сам уходить с этой должности, хотя этого очень бы хотели отдельные люди в Украине.
Сытник напомнил, что есть прописанная законом о НАБУ процедура, которая предусматривает аудит, и в случае негативного результата можно инициировать вопрос об отставке директора Бюро в парламенте.
Сытник также утверждает, что НАБУ активизировало свою работу, и количество сообщений о подозрениях в 2020 году уже превысило количество подозрений, например, за первое полугодие 2018 года.
Директор НАБУ отметил, что у Бюро появилась дополнительная нагрузка в виде около 200 переданных из Генеральной прокуратуры дел после лишения ее права осуществлять расследования в ноябре прошлого года. Среди них - более 100 являются "экономическим блоком дел Майдана", по которым есть 110 подозреваемых и 74 из них находятся в розыске.
При этом Сытник подчеркнул, что у НАБУ установилось хорошее взаимодействие с Офисом генпрокурора и Службой безопасности Украины.
Как сообщалось, ранее группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника, сообщил нардеп Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").
Проект постановления обнародован на сайте Рады. В настоящее время документ передали на рассмотрение руководству.