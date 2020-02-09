Сытник не намерен сам уходить с поста директора НАБУ и знает, кто бы хотел этого

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявляет, что не намерен сам уходить с этой должности, хотя этого очень бы хотели отдельные люди в Украине.

Я работал четыре года не для того, чтобы хотеть сейчас куда-то уйти. Если у кого-то есть желание, чтобы я ушёл, значит, мы правильно всё делаем, и я догадываюсь, у кого есть такое желание. Таких людей немного, и они как раз имеют влияние на отдельных депутатов, судя по их вопросам,

- сказал он в среду на заседании комитета Верховной Раде по вопросам антикоррупционной политики, передает "Интерфакс-Украина"

Сытник напомнил, что есть прописанная законом о НАБУ процедура, которая предусматривает аудит, и в случае негативного результата можно инициировать вопрос об отставке директора Бюро в парламенте.

Мне кажется, что кто-то очень спешит и пытается сделать это другим способом, или кто-то очень переживает, что вывод аудита все-таки будет не таким плохим для НАБУ, как они рассчитывают,

- указал он.

Сытник также утверждает, что НАБУ активизировало свою работу, и количество сообщений о подозрениях в 2020 году уже превысило количество подозрений, например, за первое полугодие 2018 года.

Директор НАБУ отметил, что у Бюро появилась дополнительная нагрузка в виде около 200 переданных из Генеральной прокуратуры дел после лишения ее права осуществлять расследования в ноябре прошлого года. Среди них - более 100 являются "экономическим блоком дел Майдана", по которым есть 110 подозреваемых и 74 из них находятся в розыске.

При этом Сытник подчеркнул, что у НАБУ установилось хорошее взаимодействие с Офисом генпрокурора и Службой безопасности Украины.

Как сообщалось, ранее группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника, сообщил нардеп Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

В ВР зарегистрировали проект Постановления об увольнении коррупционера Сытника с должности директора НАБУ... Всего 216 подписей. Точнее 221 подпись, но несколько депутатов потом отозвали свои подписи,

- написал Гончаренко в своем Telegram-канале в пятницу вечером.

Проект постановления обнародован на сайте Рады. В настоящее время документ передали на рассмотрение руководству.