Две платежки за газ объединят на одном листе

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена разрешить облгазам выставлять плату за поставку и распределение газа на одном листе. Об этом он сказал глава комиссии Валерий Тарасюк на брифинге, передает РБК-Украина.
Как отметил Тарасюк, сейчас регулятор общается с компаниями, которые поставляют газ и транспортируют, и пришли к соглашению объединить платежки.
Отметим, с 1 января 2020 года облгазы выставляют потребителям отдельные счета за распределение газа. Платежки получают в том числе те, кто газа не потребляет. Министерство социальной политики планирует предоставить субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа в феврале 2020 года.
В то же время Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не планирует отменять плату за распределение газа для тех потребителей, кто подключен к сетям, но газ не потребляет.