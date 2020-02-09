Две платежки за газ объединят на одном листе

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), намерена разрешить облгазам выставлять плату за поставку и распределение газа на одном листе. Об этом он сказал глава комиссии Валерий Тарасюк на брифинге, передает РБК-Украина.

Как отметил Тарасюк, сейчас регулятор общается с компаниями, которые поставляют газ и транспортируют, и пришли к соглашению объединить платежки.

Когда мы говорим про одну платежку, чтобы сделать вновь одну платежку, мы говорим об удобстве для потребителя. Фактически это будет означать одна платежка. Когда ты ему говоришь "одна платежка", ну да, одна. Сейчас мы это сделаем для удобства,

- сказал он.

Отметим, с 1 января 2020 года облгазы выставляют потребителям отдельные счета за распределение газа. Платежки получают в том числе те, кто газа не потребляет. Министерство социальной политики планирует предоставить субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа в феврале 2020 года.

В то же время Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не планирует отменять плату за распределение газа для тех потребителей, кто подключен к сетям, но газ не потребляет.