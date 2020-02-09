В Одессе полицейские обокрали офис, в котором проводили обыск

В Одессе полицейские присвоили вещи коммерческой структуры, в помещении которой проводили обыск.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в сети Интернет распространяется видео, на котором зафиксированы три человека, которые во время обыска в помещении одного из одесских предприятий раскладывают по карманам чужие вещи, передает УНИАН. При этом, люди комментируют свои действия нецензурными словами.
В главке акцентируют, что руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерен покрывать недостойное поведение подобных работников.
Сейчас по данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР. На период проведения проверки полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.
На видео, о котором идет речь, запечатлены двое мужчин и женщина, которые берут вещи и кладут в карманы и сумки. Например, женщина взяла моток скотча. Слышно, что при этом она говорит: «Так, что мне еще нужно... Колонка у меня есть, чайничек есть...».
В комментариях к видео в социальных сетях пишут, что эти трое – следователи, которые проводят обыск в коммерческой структуре, работающей с обществом слепых.
Суд признал предпринимателей невиновными, но оборудование им пока не вернули.