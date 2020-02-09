 
Информация к новости
  • Просмотров: 83
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

"Укрпочта" временно приостановила прием посылок в Китай

Категория: Новости

"Укрпочта" временно приостановила прием посылок в Китай

АО "Укрпочта" предупреждает о возможном увеличении сроков транзита почтовой корреспонденции и посылок между Украиной и Китаем из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний. Что же касается всех видов отправлений в Китай, то с 12 февраля их прием временно приостановлен. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

 

Касательно доставки импортных почтовых отправлений с территории Китая, которые поступают в Украину. Национальные почты Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку из этой страны в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая. Однако из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены,
- сообщили в "Укрпочте".

Что же касается всех видов отправлений в Китай, то все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены. С 12 февраля их прием временно приостановлен.

Никаких запретов со стороны Национальной почты Китая сейчас нет. Однако в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на не определенный срок, прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен,
- говорится в сообщении.

 

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи со вспышками коронавируса в Китае пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Она сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения.

Никаких доказательств, которые свидетельствовали бы о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. У официальных назначенных почтовых операторов-партнеров Укрпочты все отправления проходят строгую проверку, рентген-досмотр, запрещенные либо опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу. Они действуют в соответствии с нормами Всемирного почтового союза и ВОЗ.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать