Бумажные квитанции об оплате больше не нужно приносить в государственные органы

В государственные органы больше не нужно приносить бумажные квитанции об оплате услуг.

Об этом написал в своем телеграмм-канале министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, сообщает Nominal.com.ua.

Так, по его информации, к сервису check.gov.ua подключили все основные государственные органы. В частности:

- Сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т.д.);

- Миграционная служба (паспорта, загранпаспорта и т.д.);

- ЗАГСы (все услуги с рождения, брака и т.п.).

- ЦПАУ (услуги Миграционной службы и ЗАГСов).

- Услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т.п.).

Это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате,

- отметил Дубилет.Теперь услуги можно оплачивать через интернет-банк или мобильное банковское приложение, после чего дать номер квитанции работнику государственного учреждения.

Помимо экономии времени, украинцы сберегут и деньги. Потому что часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через "местные" банки с гигантскими комиссиями.

Работники этих государственных учреждений получили служебные инструкции. Но если вдруг кто-то из списка выше все равно требует квитанцию в бумажной форме, звоните нам на горячую линию 1545, будем дополнительно разъяснять,

- написал министр.

Сейчас к сервису Check присоединены уже три банка, в стадии подключения - еще 10 учреждений.