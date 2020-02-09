Бумажные квитанции об оплате больше не нужно приносить в государственные органы

В государственные органы больше не нужно приносить бумажные квитанции об оплате услуг.
Об этом написал в своем телеграмм-канале министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, сообщает Nominal.com.ua.
Так, по его информации, к сервису check.gov.ua подключили все основные государственные органы. В частности:
- Сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т.д.);
- Миграционная служба (паспорта, загранпаспорта и т.д.);
- ЗАГСы (все услуги с рождения, брака и т.п.).
- ЦПАУ (услуги Миграционной службы и ЗАГСов).
- Услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т.п.).
Теперь услуги можно оплачивать через интернет-банк или мобильное банковское приложение, после чего дать номер квитанции работнику государственного учреждения.
Помимо экономии времени, украинцы сберегут и деньги. Потому что часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через "местные" банки с гигантскими комиссиями.
Сейчас к сервису Check присоединены уже три банка, в стадии подключения - еще 10 учреждений.