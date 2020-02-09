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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Бумажные квитанции об оплате больше не нужно приносить в государственные органы

Категория: Новости / Экономика и финансы

Бумажные квитанции об оплате больше не нужно приносить в государственные органы

В государственные органы больше не нужно приносить бумажные квитанции об оплате услуг.

Об этом написал в своем телеграмм-канале министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, сообщает Nominal.com.ua.

Так, по его информации, к сервису check.gov.ua подключили все основные государственные органы. В частности:

- Сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т.д.);
- Миграционная служба (паспорта, загранпаспорта и т.д.);
- ЗАГСы (все услуги с рождения, брака и т.п.).
- ЦПАУ (услуги Миграционной службы и ЗАГСов).
- Услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т.п.).

Это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате,
- отметил Дубилет. 
Теперь услуги можно оплачивать через интернет-банк или мобильное банковское приложение, после чего дать номер квитанции работнику государственного учреждения.

Помимо экономии времени, украинцы сберегут и деньги. Потому что часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через "местные" банки с гигантскими комиссиями.

Работники этих государственных учреждений получили служебные инструкции. Но если вдруг кто-то из списка выше все равно требует квитанцию в бумажной форме, звоните нам на горячую линию 1545, будем дополнительно разъяснять,
- написал министр.

Сейчас к сервису Check присоединены уже три банка, в стадии подключения - еще 10 учреждений.



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