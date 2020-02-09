В Индонезии началось извержение самого активного вулкана (видео)

Извержение вулкана Мерапи зафиксировано на острове Ява в центральной части Индонезии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агенство "Синьхуа".

Трехкилометровый вулкан выпустил столп дыма и пепла из кратера на высоту 2 тысячи метров.

Как сообщается, местные службы спасения приведены в состояние повышенной готовности.

Отметим, что гора расположена примерно в 30 км от индонезийской провинции Джокьякарта с населением 2,4 млн человек и тысячами людей, живущих на склонах вулкана. Вулканологи запретили людям приближаться к вулкану в радиусе 3 км от кратера и призвали местных жителей быть осторожными. Возможно обрушение лавового купола, распространение вулканического пепла и появление пирокластических облаков.

В прошлый раз, в 2010 году, извержение убило более 300 человек, а еще 350 000 жителям – пришлось экстренно эвакуироваться.

Добавим, что Mount Merapi является одним из 129 действующих вулканов в стране-архипелаге.