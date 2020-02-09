Население на Донбассе и в Крыму планируют пересчитать с помощью спутника

Правительство Украины обсуждает с ООН возможность проведения переписи населения на неподконтрольных Киеву районах Донбасса и в Крыму с помощью спутниковой съемки. Об этом в эфире радио UA:Общественное вещание заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, передает Корреспондент.net.

Он отметил, что в принципе такое возможно и подобные проекты уже проводились.

Да, это правда. Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут нам помогать возможно с этим проектом. Это очень сложный проект. Они проводили подобный проект в Афганистане...они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять хотя бы приблизительное количество населения,

- сказал Дубилет.

Министр добавил, что к этому процессу Украина будет привлекать международных специалистов.

Это сложный проект, я надеюсь, что мы продвинемся по нему, но пока не могу сказать насколько точно можно оценить через спутники, или через какие-то другие инструменты, население в Крыму и на оккупированных территориях,

- добавил Дубилет.

Он также сообщил, что сейчас в правительстве нет консолидированного решения относительно того, как будет проводиться перепись. Министр надеется, что за пару месяцев будет завершено исследование и можно будет сделать оценку по отдельным населенным пунктам.

Ранее Дубилет заявлял, что общее количество населения Украниы с учетом неподконтрольных территорий составляет 44 миллиона человек.