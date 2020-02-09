Население на Донбассе и в Крыму планируют пересчитать с помощью спутника

Правительство Украины обсуждает с ООН возможность проведения переписи населения на неподконтрольных Киеву районах Донбасса и в Крыму с помощью спутниковой съемки. Об этом в эфире радио UA:Общественное вещание заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, передает Корреспондент.net.
Он отметил, что в принципе такое возможно и подобные проекты уже проводились.
Министр добавил, что к этому процессу Украина будет привлекать международных специалистов.
Он также сообщил, что сейчас в правительстве нет консолидированного решения относительно того, как будет проводиться перепись. Министр надеется, что за пару месяцев будет завершено исследование и можно будет сделать оценку по отдельным населенным пунктам.
Ранее Дубилет заявлял, что общее количество населения Украниы с учетом неподконтрольных территорий составляет 44 миллиона человек.