МИД России: В Украине хотят вытеснить русскоязычные СМИ

Российский МИД считает, что в законопроекте о медиа, подготовленном Министерством молодежи, культуры и спорта, "трудно не усмотреть исключительно антироссийскую направленность".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову, передает Укринформ.

По ее словам, в украинском законопроекте о медиа "трудно не усмотреть исключительно антироссийскую направленность".

Мы в очередной раз призываем Киев к соблюдению взятых на себя международных обязательств в сфере свободы слова и СМИ,

- сказала Захарова.

Она квалифицировала проект закона как "очередную попытку украинских властей полностью вытеснить русскоязычный информационный контент и лишить население возможности получать непредвзятую и объективную информацию о происходящих в стране и мире событиях", а также как "попытку лишить собственное население возможности иметь альтернативную, дополнительную точку зрения".

Захарова считает, что Украина якобы продолжает "целенаправленную политику усиления государственного контроля над СМИ и давления на неугодные информационные источники".

При этом российское государственное информагентство утверждает, что подготовленный в декабре 2019 года Министерством культуры, молодежи и спорта Украины законопроект о медиа "ужесточает контроль за работой СМИ в стране, а также подробно описывает ограничения относительно подготовки журналистских материалов о России".

Напомним, что законопроект "О медиа" (№ 2693), который был зарегистрирован в Верховной Раде 27 декабря 2019 года, предлагает внедрить совместное регулирование в сфере медиа как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования.

17 января 2020 года Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал принять законопроект "О медиа" в первом чтении.