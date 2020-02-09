МИД России: В Украине хотят вытеснить русскоязычные СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову, передает Укринформ.
По ее словам, в украинском законопроекте о медиа "трудно не усмотреть исключительно антироссийскую направленность".
Она квалифицировала проект закона как "очередную попытку украинских властей полностью вытеснить русскоязычный информационный контент и лишить население возможности получать непредвзятую и объективную информацию о происходящих в стране и мире событиях", а также как "попытку лишить собственное население возможности иметь альтернативную, дополнительную точку зрения".
Захарова считает, что Украина якобы продолжает "целенаправленную политику усиления государственного контроля над СМИ и давления на неугодные информационные источники".
При этом российское государственное информагентство утверждает, что подготовленный в декабре 2019 года Министерством культуры, молодежи и спорта Украины законопроект о медиа "ужесточает контроль за работой СМИ в стране, а также подробно описывает ограничения относительно подготовки журналистских материалов о России".
17 января 2020 года Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал принять законопроект "О медиа" в первом чтении.