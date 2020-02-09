Пять лет руководства Одесским областным Советом Мира. Одесситы поздравили Тамилу Афанасьеву с юбилеем

Одесский областной Совет Мира, созданный в 1968 году, входит в состав Украинского Совета Мира, которым руководит первый Президент независимой Украины Леонид Макарович Кравчук.

Все эти годы Одесский областной Совет Мира последовательно занимался миротворческой деятельностью. Сегодня в рядах миротворцев области насчитывается 4000 человек.

Первым руководителем организации стал известный публицист, писатель, маринист Иван Петрович Гайдаенко. В разные годы Одесский областной Совет Мира возглавляли Герой Украины, Почётный гражданин Одессы Николай Павлюк, Герой Украины Почётный гражданин Одессы Владимир Филипчук.



В 2015 году я была избрана большинством голосов Президиума Одесского областного Совета Мира на должность председателя Одесского областного Совета Мира. Сегодня мы отмечаем пятилетие моего руководства Одесским областным Советом Мира. Для меня большая честь работать на том месте, на котором трудились во имя мира легендарные для нашего города и страны люди. Я делаю все, чтобы Совет Мира продолжал многолетние традиции, которые здесь существовали со дня его создания. С другой стороны время не стоит на месте, и мы стремимся ввести в нашу деятельность новые проекты. Все они направлены на пропаганду украинской культуры, украинских национальных ценностей. Подводя итоги пятилетней деятельности я могу с большой радостью констатировать, что нами сделано очень много хорошего. За эти годы на новогодних благотворительных праздниках побывало более 15 тысяч детей, высажено в парках и скверах города более 1000 деревьев, мы принимали участие в десятках флэш-мобов в поддержку мира и благополучия в стране, было проведено множество различных культурно-массовых мероприятий как для взрослых, так и для детей,

– сказала Тамила Афанасьева.

Она отметила, что за это время организация помогла многим нуждающимся, и эта гуманитарная помощь исчисляется миллионами гривен. Так, в июле 2014 года, совместно с Одесской епархией была предпринята поездка в зону конфликта для оказания гуманитарной помощи ее жителям.

Тамила Афанасьева подчеркнула плодотворное сотрудничество Одесского Совета Мира с Национальным университетом «Одесская юридическая академия» в осуществлении многих важных проектов. Так, в ознаменование Международного дня мира в Национальном университете «Одесская юридическая академия» был проведен праздничный концерт, на котором побывало больше двухсот детей из многодетных семей, семей переселенцев и учеников школ-интернатов. Студенты и курсанты Юракадемии принимали активное участие в ежегодном флешмобе «ЗА МИР». Ставший уже традиционным детский праздник «Чудеса Святого Николая», организованныйсовместно с Одесской епархией, также проходит при поддержке президента Юракадемии, Почетного гражданина Одессы Сергея Кивалова.

Многие мероприятия, проводимые Одесским Советом Мира при поддержке Одесской Епархии стали уже традиционными. В конце прошлого года исполнилось 25 лет фестивалю-конкурсу детского рисунка «Рождественская звезда».

В этом конкурсе принимают участие детки с трех лет. И для них очень важно знать, что их рисунки видят не только одесситы. После окончания конкурса картины детей путешествуют по миру, выставки их рисунков проходили в Страсбурге, в Конгрессе США, в Верховной Раде Украины.Дети понимают, что их работы важны и нужны, они стремятся и дальше прославлять свою Украину и свой город Одессу,

Мы будем продолжать нашу деятельность на благо мира, и будем делать все возможное, чтобы мир и процветание пришли в наши дома,

– подчеркнула Тамила Афанасьева.За эти годы состоялось много мероприятий, встреч, конкурсов, фестивалей, праздников. Немаловажной частью работы Совета Мира является и сбор гуманитарной помощи для нуждающихся детей и их семей.Организация тесно сотрудничает с молодежным отделом Одесской Епархии, вместе они навещают многодетных семьи, посещают приюты, интернаты и детские дома, устраивают детям праздники.Важным проектом стало создание на Сквера Мира.Теперь ранее запущенный участокна Канатной - Бисквитный переулок ухожен и стал любимым местом отдыха одесситов.Впереди много других проектов, одним из важнейших является подготовка к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.– подчеркнула Тамила Афанасьева.

Виновницу торжества, отмечающую пока еще не очень большой, но очень важный для нее юбилей работы руководителя Одесского областного Совета Мира, поздравили множество людей. Все они желали ей дальнейшей плодотворной работы и творческих успехов на благо мира.