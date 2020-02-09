Пять лет руководства Одесским областным Советом Мира. Одесситы поздравили Тамилу Афанасьеву с юбилеем

Одесский областной Совет Мира, созданный в 1968 году, входит в состав Украинского Совета Мира, которым руководит первый Президент независимой Украины Леонид Макарович Кравчук.
Все эти годы Одесский областной Совет Мира последовательно занимался миротворческой деятельностью. Сегодня в рядах миротворцев области насчитывается 4000 человек.
Первым руководителем организации стал известный публицист, писатель, маринист Иван Петрович Гайдаенко. В разные годы Одесский областной Совет Мира возглавляли Герой Украины, Почётный гражданин Одессы Николай Павлюк, Герой Украины Почётный гражданин Одессы Владимир Филипчук.
Она отметила, что за это время организация помогла многим нуждающимся, и эта гуманитарная помощь исчисляется миллионами гривен. Так, в июле 2014 года, совместно с Одесской епархией была предпринята поездка в зону конфликта для оказания гуманитарной помощи ее жителям.
Тамила Афанасьева подчеркнула плодотворное сотрудничество Одесского Совета Мира с Национальным университетом «Одесская юридическая академия» в осуществлении многих важных проектов. Так, в ознаменование Международного дня мира в Национальном университете «Одесская юридическая академия» был проведен праздничный концерт, на котором побывало больше двухсот детей из многодетных семей, семей переселенцев и учеников школ-интернатов. Студенты и курсанты Юракадемии принимали активное участие в ежегодном флешмобе «ЗА МИР». Ставший уже традиционным детский праздник «Чудеса Святого Николая», организованныйсовместно с Одесской епархией, также проходит при поддержке президента Юракадемии, Почетного гражданина Одессы Сергея Кивалова.
Многие мероприятия, проводимые Одесским Советом Мира при поддержке Одесской Епархии стали уже традиционными. В конце прошлого года исполнилось 25 лет фестивалю-конкурсу детского рисунка «Рождественская звезда».
За эти годы состоялось много мероприятий, встреч, конкурсов, фестивалей, праздников. Немаловажной частью работы Совета Мира является и сбор гуманитарной помощи для нуждающихся детей и их семей.
Организация тесно сотрудничает с молодежным отделом Одесской Епархии, вместе они навещают многодетных семьи, посещают приюты, интернаты и детские дома, устраивают детям праздники.
Важным проектом стало создание на Сквера Мира.Теперь ранее запущенный участокна Канатной - Бисквитный переулок ухожен и стал любимым местом отдыха одесситов.
Впереди много других проектов, одним из важнейших является подготовка к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Виновницу торжества, отмечающую пока еще не очень большой, но очень важный для нее юбилей работы руководителя Одесского областного Совета Мира, поздравили множество людей. Все они желали ей дальнейшей плодотворной работы и творческих успехов на благо мира.