Больше Европы и меньше России: в Беларуси изменят государственный герб

В Беларуси намерены изменить дизайн государственного герба

Изменения в закон "О государственных символах Республики Беларусь" планируется рассмотреть на весенней сессии Палаты представителей, сообщает espreso.tv со ссылкой на Reform.by .

Как отмечается, обновленный герб будет выглядеть более объемным. Его эталонное изображение присутствует в проект закона, который готовится к первому чтению.

В гербе изменят форму колосков. Контур страны станет золотым, а не зеленым, как сейчас. Поменяются изображение клевера и льна. На земном шаре в нижней части уточняются контуры материков, также изменится их цвет. При этом сам шар немного вернется, теперь на ней больше Европы и меньше России,

- говорится в сообщении.

Также более четкое будет художественное решение ленты с надписью "Республика Беларусь".

Министр юстиции Республики Беларусь Олег Слижевский прокомментировал подготовленные изменения в законодательство о государственной символике, которые предусматривают обновление государственного герба.

С чем это связано? С тем, что возникали вопросы к изображению государственного герба, и вот на основании различных мнений оценку провели у нас в геральдическом совете при президенте действующей символики. Проанализировали внимательно и пришли к выводу о том, что изображение нуждается в усовершенствовании,

- сказал министр.

В качестве примера он привел звезду в верхней части герба. Она, по его словам, имеет очень четкое выполнение, что может вызвать неправильные ассоциации.

Здесь нужно понимать подходы в геральдике. Есть общепринятые подходы, согласно которым, для разных случаев символика может нести другое смысловое значение. Вот в том виде, в котором сегодня на государственном гербе выполнена звезда, с этими четкими гранями, она больше применяется в милитаризованной символике и носит такой несколько воинственный характер, если можно так сказать,

- пояснил министр.

По его словам, Республика Беларусь - это миролюбивое государство, сохраняющее нейтралитет и, безусловно, ни в коем случае, ни в каких ситуациях не рассматривает агрессию как способ своей политики.

Необходимо в основном государственном символе привести выполнение этой части символа в соответствии с миролюбивой сущностью государства,

- отметил он.

Также изменения коснутся земного шара.

По словам министра, изменения направлены на то, чтобы герб вызвал правильные ассоциации, был выполнен идеально и воспринимался положительно.