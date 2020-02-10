Украинцев эвакуируют из Уханя 18 февраля, на борт пустят только здоровых - Скалецкая

Второй самолет, который должен привезти домой украинцев из Уханя, совершит свой рейс в Китай во вторник, 18 февраля. Китайские медики осмотрят всех украинцев, которые находятся сейчас в Ухане, а вот на самолет пустят только здоровых.

Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире телеканала "1+1"? передает "Страна".

С нашими гражданами в Ухане МИД коммуницирует, имеет чат, где общаются. Мининфраструктуры отвечает за доставку и самолет. Оперативный штаб в правительстве решает выделения средств, принятие алгоритма. Задержки нет. Имеет место планомерная процедура принятия решений, чтобы обеспечить прибытие в Украину и дать возможность всем чувствовать себя в безопасности. Принятые решения согласованы со всеми министерствами. Во вторник будет отправлен самолет и в среду граждане Украины будут на территории Украины,

- сказала Скалецкая.

По ее словам, китайские медики осмотрят всех украинцев, которые находятся сейчас в Ухане, а на самолет пустят только здоровых. На борту будут украинские врачи, которые прилетят из Киева.

Они также осмотрят пассажиров. По прилету в Украину всех пассажиров сразу посадят в автобус и отвезут в место, где они будут находиться не менее 14 дней на карантине.

По ее словам, в настоящее время анализируются четыре медицинские учреждения, из которых выберут одно для размещения украинцев. "Украинские граждане с борта пересядут в автобус и поедут в это помещение. Если кто-то из них будет иметь симптомы, сразу будет доставлен в больницу", - заявила Скалецкая.

За сутки в провинции Хубэй выявлено почти 5 тысяч новых случаев заражения. Умерли от коронавируса более 100 человек. Всего заразилось 63 851 человек, из них в тяжелом состоянии - 10 204 человека, умерли в Китае от вируса 1 380 человек.

Напомним, что ни одна группа украинцев до сих по не эвакуирована из Уханя. Украинцы записали видеообращение, в котором сообщили, что правительство Украины постоянно меняет дату вылета и не забирает их, ссылаясь на отсутствие финансирования. При этом украинка из Уханя жалуется, что Родина забыла о своих гражданах.