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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Китае нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом 

Категория: Новости

В Китае нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом 

Китайские медики разработали эффективный способ лечения пневмонии нового типа путем переливания плазмы крови от выздоравливающих от этой болезни доноров. Как сообщает Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР, данная методика позволила спасти уже более 10 находившихся в критическом состоянии больных, передает ТАСС.

Кровь идущих на поправку от пневмонии нового типа содержит большое количество эффективных в борьбе с коронавирусом антител. Плазма крови доноров проходит специальную процедуру, в ходе которой происходит инактивация опасных вирусов. После этого плазма с антителами вводится тяжело больному пациенту.

На первом этапе методику лечения особой плазмой крови применили на трех пациентах Первой народной больницы в районе Цзянся (город Ухань), к настоящему времени вместе с последующими случаями общее число проходивших такое лечение пациентов превысило 10,
- отмечается в заявлении.

Клиническая картина изменилась, в течение 12-24 часов после такой терапии лабораторные исследования подтвердили значительное снижение индикаторов воспалительных процессов. Доля лимфоцитов в крови возросла, степень ее насыщения кислородом также повысилась, показатели вирусной нагрузки на организм стали лучше, а клиническая картина тоже улучшилась,
- говорится в сообщении.

Методика была разработана компанией China National Biotec Group (CNBG), которая является подразделением одного из крупнейших фармакологических конгломератов Китая Sinopharm. Как отмечается в заявлении, такая мера может стать эффективным методом терапии на первом этапе, пока человечество не разработает вакцину и эффективные лекарства от пневмонии нового типа. Об успешности этой методики заявил главный врач больницы "Цзиньиньтань" (Ухань) Чжан Динъюй, который призвал поправляющихся от болезни массово сдавать кровь.



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