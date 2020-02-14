Во Франции кандидат в мэры Парижа Гриво отказался от выборов из-за скандального видео, обнародованного россиянином

Во Франции кандидат в мэры Парижа из правящей партии Бенжамен Гриво вынужден был отказаться от участия в избирательной кампании из-за компрометирующего видео, которое обнародовал в Интернете российский художник Петр Павленский. Об этом сообщает BBC.

Гриво сообщил новостному каналу BFMTV, что в течение прошлого года он и его семья подвергались "клеветническим замечаниям, лжи, слухам, анонимным атакам ... и даже угрозам смерти".

"Этот поток грязи затронул меня и, прежде всего, ранит людей, которых я люблю", - прокомментировал Гриво ситуацию, которая сложилась в связи с обнародованием видео, из-за которого он попал неловкое положение.

Это видео интимного характера было обнародовано Павленским на малоизвестном веб-сайте, где также был представлен профиль политических амбиций Гриво и описана его "фанатичная вера в семейные ценности".

Российский художник признался, что это он опубликовал ролик с Гриво и обвинил в политика в лицемерии. Павленский утверждает, что это то самое видео, которое Гриво отправил однажды молодой женщине, с которой он вел переписку по мобильному телефону.

"Никому не пожелаю подобного третирования", - заявил Гриво в связи со скандалом.

Представители многих политических сил страны, включая оппонентов, осудили атаку на Гриво.

Премьер-министр Эдуард Филипп выразил поддержку своему бывшему коллеге, а министр внутренних дел Кристоф Кастанер предупредил, что публикация видео без согласия автора является преступлением, наказуемым значительным штрафом и тюремным заключением на срок до двух лет.

Нынешний мэр Парижа Анн Идальго заявила, что необходимо уважать право человека на частную жизнь, а лидер левых радикалов Жан-Люк Меланшон назвал произошедшее "одиозным". Лидер крайне правых Марин Ле Пен заявила, что ради демократии Гриво не следовало сниматься с выборов.

Петр Павленский попросил политическое убежище во Франции в 2017 году после того, как бежал из России, где ему предъявили обвинение в сексуальном насилии.

В ноябре 2015 года Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянке. После акции он был задержан и заключен под стражу. Он провел в следственном изоляторе семь месяцев. В 2017 году он поджег в Париже вход в здание центрального банка.

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