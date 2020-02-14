Плата за тепло: Ковалив посоветовала украинцам «не открывать окна»

Заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив порекомендовала украинцам "не открывать окна", чтобы меньше платить за тепло.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”, сообщают #БУКВЫ.

Сперва Ковалив рассказала о том, как правительству удалось снизить суммы в платежках украинцев, приведя в пример своего дедушку.

“Мой дедушка, ему 81 год, 55 он проработал доктором в больнице маленького городка. Он — тот, кому эта платежка важна, потому что у него пенсия около 3 тысяч гривен. Он получил платежку за декабрь, она стала меньше на 220 гривен, получил за январь — она тоже стала меньше в таком районе. Что важно? При этом размер субсидии таким людям не изменился. Размер этой субсидии на эту скидку не пересчитывается”, — уверила она.

Далее Ковалив заявила, что какими бы ни были тарифы и какие бы шаги ни предпринимало правительство по урегулированию стоимости коммунальных услуг, важно, чтобы украинцы заботились об энергосбережении.

“Что важно еще: мы долго говорим говорим про тарифы, себестоимость… И я согласна с мэром Николаева, он говорит: мы установили индивидуальные тепловые пункты. Вот стало тепло, температура в декабре +5 °С — значит не надо открывать окна. У нас не может быть в 27-30 °С в квартире и за все это мы платим”, — подчеркнула Ковалив.

Также она порекомендовала украинцам устанавливать газовые счетчики.

Ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в 124 городах Украины тарифы на тепло и горячую воду за декабрь 2019 года снизили на 30%. Украинцы эту информацию опровергли.

Люди пишут, что во многих городах суммы в платежках за декабрь оказались выше, чем раньше.

“Куда, маму твою, оно интересно снижено? 1653 гривни в платежке за 24 дня при средней температуре +4 в Ровно. Куда это оно, твою дивизию снижено?

Министр, ты может на улицу выйди без самоката, в троллейбусе расскажи это гражданам?”, “Чернигов, 2 комнатная кв.42, 8 кв.м. : абсолютная неправда. Поскольку сумма за декабрь выше за ноябрь почти на 174 грн”, “В Киеве с 1500 грн до 1900. Это вроде как больше стало, а не уменьшилось”, “Интересно, почему я получила платежку за отопление на 1000 грн больше, чем обычно…”, – пишут возмущенные украинцы.