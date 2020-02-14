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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Голобородьки не будет! Зеленский отметил "дружеские отношения" с МВФ после встречи с директором-распорядителем фонда

Категория: Новости

Голобородьки не будет! Зеленский отметил "дружеские отношения" с МВФ после встречи с директором-распорядителем фонда

На полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что это уже вторые переговоры главы государства с главой МВФ в этом году.

"Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения - дружеские", - сказал Зеленский.

 

Также сообщается, что стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.

Напомним, президент Украины 14 февраля начал двухдневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия, где примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Также Зеленский в рамках визита проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств.

Источник: 112.ua


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