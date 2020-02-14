Куда и как пожаловаться на медработника, если он нарушает права пациента?

После медицинской реформы коммунальные и частные медучреждения, которые подписали договоры с Национальной службой здоровья, получают финансирование по принципу "деньги идут за пациентом". Также начал действовать новый список услуг первичной медицинской помощи – обязательный для исполнения всеми учреждениями первичной медицинской помощи, независимо от модели финансирования. Рассказываем, что сейчас гарантированно оплачено из ваших налогов на уровне первичной медицинской помощи, куда жаловаться в случае, если врач требует деньги за бесплатные услуги.

Как пациент, вы имеете право

Конституция Украины предусматривает, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь, что подразумевает:

квалифицированную и своевременную медицинскую помощь;

свободный выбор врача и выбор методов лечения согласно его рекомендаций;

достоверную и своевременную информацию о состоянии своего здоровья;

право пациента, находящегося на стационарном лечении в заведении здравоохранения, на допуск к нему других медицинских работников, членов семьи, опекуна, попечителя, нотариуса и адвоката, а также священнослужителя для отправления богослужения и религиозного обряда.

На сегодня в бесплатный набор услуг включены следующие ⬇⬇⬇ Также можно просмотреть по ссылке.

Что делать, если врач вымогает деньги за бесплатные услуги, куда обращаться?

Наиболее эффективно в данном случае – это обратиться в Национальную службу здоровья Украины, объясняет в комментарии 112.ua Александр Гришаков - юрист, адвокат, управляющий партнер юридической компании "Grishakov Law Company". Сделать это можно в случае, если:

врач требует от вас деньги за прием и за услуги, которые входят в бесплатный перечень, хотя вы подписали с ним декларацию;

врач направил на анализ крови, и от вас требуют за это деньги, хотя это тоже входит в гарантии от государства;

создает вам такие условия, при которых вы не можете сполна воспользоваться своими правами пациента (принимает по декларации лишь час в день, отказывается лечить ангину и тому подобное).

В настоящее время существует три способа пожаловаться в Национальную службу здоровья Украины:

Официальным письмом через почту info@nszu.gov.ua;

Позвонить в контакт-центр по номеру 1677;

Обратная связь на сайте, можно перейти по ссылке. Здесь можно написать заявление, которое рассмотрят и предоставят ответ в вашем кабинете.

Важно! Вы должны указать свои реальные контакты, фамилию, имя и врача или медучреждение, которое нарушило ваши права.

Также гражданин может в любое время аннулировать уже подписанную декларацию. Для этого достаточно лишь выбрать нового врача и подписать с ним новую декларацию.

Кто и куда может обратиться с жалобой на медицинского работника?

Если вы, как пациент, недовольны другими действиями медработников, у вас есть к ним претензии, по словам юриста, вы имеете несколько вариантов, куда можно подать жалобу:

К главному врачу с письменной жалобой на действия медицинского работника. Жалобу необходимо зарегистрировать, в таком случае вам будут обязаны предоставить ответ;

Обратиться на горячую линии местных органов Исполнительной власти;

Обратиться в Департамент или управление здравоохранения вашего города или области с письменной жалобой. Жалобу необходимо зарегистрировать;

Подать письменное обращение в Министерство здравоохранения либо позвонить на горячую линию;

Обратиться на горячую линию правительства.

Наиболее эффективным является обращение с жалобой в Департамент или управление здравоохранения вашего города или области и в случае, если вы не согласны с решением по своей жалобе, то имеете право не позднее чем через месяц пожаловаться в орган или должностному лицу высшего уровня.

Важно! То, что вы уже отправили жалобу, не лишает вас права параллельно подать на медучреждение в суд.

Как написать жалобу?

Жалоба может быть устной или письменной.

Устная жалоба излагается на личном приеме или по телефону через определенные контактные центры, телефонные "горячие линии" и записывается должностным лицом.

Письменная жалоба направляется по почте или передается гражданином в соответствующий орган лично или через уполномоченное лицо.

В жалобе должно быть указано:

фамилия, имя, отчество;

место жительства гражданина;

изложена суть затронутого вопроса, замечания, заявления или жалобы, просьбы или требования;

жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты;

в электронной жалобе также должен быть указан электронный почтовый адрес, на который может быть направлено ответ, или сведения о других средствах связи;

можно добавить имеющиеся документы, необходимые для рассмотрения жалобы.

Важно! За рассмотрение жалобы плата не взимается.

В течение какого срока должны рассмотреть жалобу?

По общему правилу обращения граждан рассматриваются в срок не больше одного месяца от дня поступления.

Срок рассмотрения обращения может быть продлен, но общий срок решения вопросов, нарушенных в обращении, не может превышать сорока пяти дней.

Если вы получили решение по своей жалобе, но не согласны с ним - имеете право не позднее одного месяца со времени ознакомления с принятым решением подать жалобу в орган или должностному лицу высшего уровня.



Источник: 112.ua