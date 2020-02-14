Реконструкция Французского бульвара: трамвай решили оставить, а количество деревьев — увеличить

В Одесской мэрии 14 февраля состоялось заседание Координационного совета по вопросам охраны культурного наследия под председательством начальника управления охраны культурного наследия Павла Остапенко.

Темой заседания стала реконструкция Французского бульвара: вопрос, который вызывает много споров и опасений со стороны одесситов. Уже достаточно давно в городе идут разговоры о необходимости расширения проезжей части бульвара, не справляющейся с потоком авто жителей построенных в последние годы многоэтажек, однако идея осуществить такое расширение за счёт трамвайных путей вызывает недовольство многих горожан. Кроме того, под угрозой оказываются украшающие бульвар деревья: если дорогу будут расширять, то их почти наверняка вырубят.

В ходе заседания данный вопрос рассмотрели и пришли к выводу, что расширять проезжую часть не стоит: трамвайные пути решили оставить, но провести их реконструкцию с целью уменьшения шума. Также решили оставить брусчатку на предназначенной для автомобилей проезжей части бульвара. Что же касается деревьев, то существующие зелёные насаждения планируется расширить, высадив дополнительные деревья между тротуаром и проезжей частью.

Также приняли решение о необходимости организации велодорожек: на отдельных участках они могут быть выделенными (между тротуаром и трамвайными рельсами), в других же местах и совместят с пешеходной частью.



В целом же участники заседания пришли к выводу, что решение проблемы Французского бульвара невозможно без комплексных разработок, касающихся транспортной схемы города в целом.