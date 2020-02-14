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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Аэропорт "Одесса" завершает перевод рейсов в новый терминал

Категория: Новости

Аэропорт "Одесса" завершает перевод рейсов в новый терминал

16 февраля рейсом # FR2668 авиакомпании Ryanair, который отправляется в 12:50 по местному времени, Международный аэропорт "Одесса" завершает перевод рейсов в здание нового терминала. В общем авиаперевозчик выполняет 15 рейсов на вылет еженедельно, следующих в таких европейских городов, как Берлин, Будапешт, Вроцлав, Гданьск, Катовице, Краков и Познань.

Аэропорт "Одесса" завершает перевод рейсов в новый терминал

 

"Это большой инфраструктурный шаг, который позволит нам развиваться динамичнее и предоставлять сервис высокого уровня пассажирам и партнерам", - поделился приятными новостями Павел Прусак, директор ООО "Международный аэропорт" Одесса ".

Поэтому в зимний период навигации, более 140 рейсов 19 авиакомпаний отправляться еженедельно с нового терминала. Для комфортного пребывания в залах внутренних и международных рейсов является все необходимое: питания, бизнес залы и дьюти фри.

Аэропорт "Одесса" завершает перевод рейсов в новый терминал

 

мир вам

 



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