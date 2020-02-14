АНОНС Слова № 6 1385 ВИДЕО



Премьер министр А. Гончарук заявил, что в феврале платежки на газ будут значительно ниже. Даже ниже, чем в декабре! Об этом он рассказал во время брифинга по итогам заседания правительства.

"Мы сейчас видим, что цены на газ после января продолжают снижаться, и мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке ... Наша задача, чтобы по итогам зимы, по итогам всего сезона платежка была максимально низкой для населения на сколько это вообще возможно ", - заверил Гончарук.

Он также напомнил, что в правительстве работают над тем, чтобы люди получали одну платежку за газ, то есть услуги за использованный газ и за транспортировку были прописаны в одном документе.

Эх, ну прям какая-то другая реальность. Говорят одно, люди сталкиваются совершенно с другим! Впрочем, к теме газа и двойных платежей мы еще вернемся.

Сегодня в анонсе очередного номера газеты Слово мы как обычно расскажем вам о том, что нового и интересного произошло на этой неделе в стране и в мире и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Игорь Назаренко «Кэш как право на свободу».

Начавшаяся по инициативе «хозяев денег» кампания по сворачиванию наличного денежного обращения прикрывается разного рода «благими» аргументами.

Среди таких аргументов затраты на оборот налички около 1% от ВВП, борьба с финансовыми преступлениями, финансированием терроризма, предотвращение инфекционных заболеваний от заразных денег, защита граждан от ограблений и воровства, удобство и высокая скорость расчётов с помощью пластиковых карт и смартфонов. Но так ли это и верны ли подобные аргументы?

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что при переходе к полностью безналичному денежному обращению минусов оказывается даже больше, чем плюсов. Например, масштабы воровства безналичных денег, больше, чем хищений налички. К очевидным минусам следует отнести постоянные сбои в работе электронных платёжных систем, а отсутствие электричества сделает платежи просто невозможными?

Лукавым оказывается и аргумент, что, мол, издержки на безналичное обращение ниже, чем при использовании наличных денег. Согласно данным германского Бундесбанка, оплата наличными в супермаркете всё еще является самым быстрым и экономной транзакцией.

Крайне лицемерным является аргумент, что, безналичные деньги позволят ликвидировать теневую экономику. Удар планируется нанести по категории наименее обеспеченных граждан, которых принято называть «самозанятыми». В то же время половина мировой экономики продолжает оставаться в тени. Речь идёт об офшорных юрисдикциях, где прячутся триллионы «безналичных» долларов.

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Так зачем же на самом деле нас всех пытаются лишить наличных денег и кто от этого выиграет, читайте в колонке редактора.

Никита Додон. «Украиногейт» побуждает признать «революцию достоинств» – государственным переворотом…»

Историю пишут победители. Увы, это правило порой распространяется и на расследования уголовных дел, разбивая мечты о «правовом обществе». В Украине мы видим явные проволочки рассмотрения в судах фактов массовых убийств в ходе «майдана» 2014 года. Когда и каким будет финал этого судейства решат, похоже, не профессиональные судьи Святошинского суда Киева (где волокитят данный процесс), а ведущие политики США. Д. Трампа заинтересовала история незаконных деяний в Украине их политических соперников, в т. ч. при силовой смене власти в феврале 2014 года.

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Отразив попытку своего импичмента, 45-й президент США уже провел важные кадровые чистки среди сотрудников Белого Дома, избавляясь от засланных неприятелями. Трамп жаждет вернуть «должок» оклеветавшим его, будто он – не избранник американского народа, а «ставленник Путина». Долю возмездия за навет рискуют получить и соучаствовавшие в том политики Украины.

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Каким же будет это возмездие и узнает ли хоть когда-нибудь мир правду о майдане – читайте в материале Никиты Додона

Александр Солдатский «Новые платежки за газ, благо?»

Наблюдая за работой сегодняшнего правительства, анализируя его деятельность приходишь к выводу, что команда президента Владимира Зеленского занята не поиском эффективного наполнения государственной казны за счет производственного потенциала страны, а поиском методов, которые дали - бы возможность, без включения в движение производственных мощностей, улучшить ее финансовое положение. Очень часто правительство Украины очередное новшество преподносит, как благо, а на деле получается наоборот..

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Далеко ходить за примерами не приходится. Возьмем недавнее сообщение президента Владимира Зеленского о том, что с нового года в стране значительно снизятся цены на природный газ, а это значит, что снизится цена на отоплении и другое. Премьр-министр Алексей Гончарук подтвердил это «радостное» сообщение президента. Однако одновременно он же сообщил, что с января 2020 года потребители бытового газа получат две платежки, в одной будет указана цена за количество потребленного газа, а в другой – оплата за его транспортировку. По утверждению правительства разделение оплаты не скажется на общей стоимости за газ.

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Так ли это на самом деле или всех нас ждет очередной чудовищный обман, попытался разобраться Александр Солдатский.

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все те статьи, о которых только что рассказали и еще много интересного вы найдете на страницах газеты «Слово».