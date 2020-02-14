«Ухань, держись!» ВИДЕО

Так называется короткометражный фильм, в котором китайские документалисты рассказывают о сегодняшнем дне города, оказавшегося центром эпидемии коронавируса нового типа. Посмотреть ленту удалось одесским журналистам, которых в минувший вторник пригласили на пресс-конференцию Генерального консула КНР в г. Одессе г-на Сун Лицюня.

Тема встречи с прессой — продолжение борьбы китайского народа со вспышкой опасной болезни. Напомним, что неделю назад, в номере «Вечерней Одессы» за 6 февраля, была опубликована статья Генерального консула КНР в г. Одессе г-на Сун Лицюня, в которой подробно рассказывалось о том, какие меры предпринимает Поднебесная для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

«Пока эпидемическая ситуация остается очень сложной», — отметил дипломат, открывая пресс-конференцию. Действительно, по данным на 11 февраля было зафиксировано более 1100 случаев летального исхода, число заболевших по всему миру превысило 40 тысяч человек. Генеральный консул КНР в г. Одессе на карте страны показал четыре китайские провинции, по которым эпидемия нанесла наиболее сильный удар. Одним из таких регионов является провинция Хубэй, ее столица — город Ухань.

Теперь, благодаря документальному фильму, удалось увидеть и мобилизацию людей вокруг одной задачи — остановить эпидемию, и энтузиазм строителей, что за две недели построили в Ухане две больницы Скорой помощи, и фантастическую координацию медработников (в городе сейчас трудится 17 тысяч врачей и медсестер). Наконец, и самое главное — фантастический оптимизм и вера в то, что Ухань, как и весь Китай, в самое ближайшее время вернется к прежней жизни.

подробнее