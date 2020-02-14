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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Глава МИД Ирана  подтвердил готовность сотрудничать с Киевом при расследовании крушения PS752

Категория: Новости / Политика

Глава МИД Ирана  подтвердил готовность сотрудничать с Киевом при расследовании крушения PS752

Глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Киевом при расследовании обстоятельств крушения PS752. Соответствующее заявление он сделал в субботу на встрече министров иностранных дел стран, имеющих отношение к катастрофе. Об этом говорится в релизе пресс-службы иранского МИД.

"Министр иностранных дел Зариф также подтвердил готовность Исламской Республики Иран сотрудничать с Украиной в целях расследования дела и достижения юридического урегулирования вопроса", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на встрече министр обменялся мнениями о способах рассмотрения правовых и технических аспектов инцидента, подчеркнул ответственное поведение Ирана при рассмотрении дела и подчеркнул необходимость избегать политизации вопроса.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ. 

Известно, что на борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство жертв - из Ирана и Канады.

11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.

Источник: 112.ua


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