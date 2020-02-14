Украину впервые за 100 лет ждет аномальная весна, синоптики удивили прогнозом

Весна в Украине в 2020 году удивит уже с первых дней, поскольку начнется с очень высоких температур, не характерных для этого сезона. Такая погода будет значительно выше климатической нормы и может стать самой теплой за последние 130 лет.

Начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич сообщила: «Марты после теплых зим были теплые, значительно выше климатической нормы».

Метеоролог отметила, что в Украине самые теплые зимы за всю историю наблюдений с 1891 года были в следующих годах: 1901-1902, 1989-1990, 2006-2007 гг., а также зима, которую мы наблюдаем в этом году.

Обычно средняя температура воздуха в марте, который наступал после теплых зим прошлых лет, составила +5,4, +6 и + 1,4 градуса. Елена Донич отметила, что после обычной зимы в Украине средняя температура весной днем должна составлять 0, 8 градусов тепла.

Отмечается, что поскольку метеорологическая зима в Украине так и не наступила, вполне вероятно, что нам стоит ждать аномально-теплую весну в этом сезоне. Последний самый теплый март наблюдался в Украине в 1990 году, тогда на улице зафиксировали температуру +6,9 градуса.

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