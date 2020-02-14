 
Информация к новости
  • Просмотров: 146
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Сумах под мостом нашли повешенным молодого мужчину

Категория: Новости / Происшествия

В Сумах под мостом нашли повешенным молодого мужчину

В Сумах под мостом нашли повешенным молодого мужчину. Об этом сообщает в понедельник 17 февраля городской сайт 0542.ua.
По данным ресурса, в 06.34 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что под мостом по ул. Прокофьева нашли повешенным молодого человека. Информацию подтвердила пресс-секретарь Нацполиции области Эльвира Биганова на информационный запрос СМИ.
На данный момент полиция устанавливает личность повешенного, а также проводит обязательные следственные действия. Сейчас устанавливаются подробности инцидента.


Источник: АиФ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать