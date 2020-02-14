В Сумах под мостом нашли повешенным молодого мужчину. Об этом сообщает в понедельник 17 февраля городской сайт 0542.ua.

По данным ресурса, в 06.34 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что под мостом по ул. Прокофьева нашли повешенным молодого человека. Информацию подтвердила пресс-секретарь Нацполиции области Эльвира Биганова на информационный запрос СМИ.

На данный момент полиция устанавливает личность повешенного, а также проводит обязательные следственные действия. Сейчас устанавливаются подробности инцидента.