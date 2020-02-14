В Великобритании покончила с собой бывшая девушка принца Гарри

В Великобритании неожиданно покончила с собой бывшая девушка принца Гарри, телеведущая Кэролайн Флэк. Как сообщает CNN, трагедия произошла 15 февраля. Информацию подтвердили родственники звезды. Сейчас сотрудники полиции изучают обстоятельства смерти экс-возлюбленной принца Гарри.

40-летнюю Кэролайн Флэк в последнее время преследовали несчастья. Сначала она со скандалом рассталась со своим бойфрендом Льюисом Бертоном, а потом мужчина и вовсе подал на телеведущую заявление в полицию, обвинив ее в нанесении побоев. В дальнейшем бывший избранник отказался от заявления, но правоохранительные органы продолжили расследование. Из-за судебных разбирательств Кэролайн уволили из шоу "Остров любви", над которым она работала с 2015 года.

Сама Флэк категорически отрицала свою вину. Она наняла лучших адвокатов в Лондоне, которые добились освобождения звезды из под стражи под залог. 4 марта должно было состояться очередное заседание суда по данному делу, но из-за смерти Кэролайн следствие будет остановлено.

Для близких и родственников Флэк новость о ее самоубийстве стала полной неожиданностью. По их словам, ничто не предвещало беды, а Кэролайн верила в скорую победу в суде.

При этом Кэролайн очень боялась, что в зале суда покажут видео, снятое в ту самую злополучную ночь, когда она в состоянии алкогольного опьянения якобы избила бойфренда. О дате и месте похорон звезды пока нет никакой информации.

Напомним, что телеведущая прославилась на весь мир в 2009 году, когда начала встречаться с принцем Гарри. Отношения влюбленных просуществовали пару месяцев, но потом об их связи узнали журналисты.

Из-за общественного давления Гарри и Кэролайн пришлось расстаться. В своей автобиографии звезда телевидения вспоминала о том романе с ностальгией, отмечая, что представитель королевской династии был практически идеальным бойфрендом.

В дальнейшем у Кэролайн было несколько громких романов. Так, она встречалась с бывшим солистом группы One Direction Гарри Стайлзом, но эти отношения тоже оказались краткосрочными.

Известно, что после увольнения из шоу "Остров любви" Флэк предложили работу на другом канале. Она должна была вести программу о пластической хирургии, и на момент смерти звезды переговоры по будущему контракту находились на финальной стадии.

Сейчас поклонники требуют закрытия проекта "Остров любви", поскольку до Флэк умерли еще двое участников программы — Майк Таласситис и Софи Грейдон. По мнению поклонников, шоу негативно влияет не только на звезд, но и на зрителей.

Сам принц Гарри трагедию никак не прокомментировал. Представитель королевской династии прекратил общение с Кэролайн сразу после расставания. Сейчас внук королевы находится в Канаде вместе с супругой Меган Маркл и сыном.