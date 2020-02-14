В Одесской области в первую очередь отремонтируют четыре трассы

Служба автомобильных дорог в Одесской области определила, на каких трассах при благоприятных погодных условиях в первую очередь начнутся работы. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

По информации ведомства, капитальный и текущий средний ремонт начнется на участках четырех дорог:



Р-33 Винница – Турбов – Гайсин – Балта – Великая Михайловка (на участках км 245 – км 253 и км 378 – км 386);



Р-55 Одесса – Вознесенск – Новый Буг (км 71 – км 86);



Т-16-10 / Н-33 / Приморское – Желтый Яр – Татарбунары (на участке км 12 – км 27);



Т-16-27 КПП "Августовское" – Тарутино – Арциз – Сарата (на участке км 39 – км 57).