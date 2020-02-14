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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В Одесской области в первую очередь отремонтируют четыре трассы

Категория: Новости

В Одесской области в первую очередь отремонтируют четыре трассы

Служба автомобильных дорог в Одесской области определила, на каких трассах при благоприятных погодных условиях в первую очередь начнутся работы. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.
По информации ведомства, капитальный и текущий средний ремонт начнется на участках четырех дорог:

Р-33 Винница – Турбов – Гайсин – Балта – Великая Михайловка (на участках км 245 – км 253 и км 378 – км 386);

Р-55 Одесса – Вознесенск – Новый Буг (км 71 – км 86);

Т-16-10 / Н-33 / Приморское – Желтый Яр – Татарбунары (на участке км 12 – км 27);

Т-16-27 КПП "Августовское" – Тарутино – Арциз – Сарата (на участке км 39 – км 57).


Источник: УСИ



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