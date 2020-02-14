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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Кремле прокомментировали инициативу о совместном патрулировании границы

Категория: Новости / Политика

В Кремле прокомментировали инициативу о совместном патрулировании границы

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что патрулирование российско-украинской границы Украина должна обсуждать с террористами ДНР/ЛНР.

“Это новая инициатива, и, конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик”,
 – сказал он.
При этом в Кремле считают, что с террористами “нужно разговаривать”.
“Насколько мы понимаем первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса”,
 – подытожил спикер Владимира Путина.
Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что местные украинские выборы должны состояться на Донбассе и в Крыму осенью.


Источник: БУКВЫ



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