В Кремле прокомментировали инициативу о совместном патрулировании границы

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что патрулирование российско-украинской границы Украина должна обсуждать с террористами ДНР/ЛНР.
“Это новая инициатива, и, конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик”,– сказал он.
При этом в Кремле считают, что с террористами “нужно разговаривать”.
“Насколько мы понимаем первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса”,– подытожил спикер Владимира Путина.
Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что местные украинские выборы должны состояться на Донбассе и в Крыму осенью.