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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Литва окончательно проиграла спор с Газпромом на 1,4 млрд евро

Категория: Новости / Экономика и финансы

Литва окончательно проиграла спор с Газпромом на 1,4 млрд евро

Литва окончательно проиграла продолжавшийся почти восемь лет спор с российским Газпромом о компенсации в размере 1,4 млрд евро, которые Вильнюс считает переплатой за поставки газа в период 2004-2012 годов. Об этом сообщает  министерство энергетики Литвы в понедельник, 17 февраля.
Отмечается, что Верховный суд Швеции (ВСШ) в декабре 2019 года отклонил просьбу Литвы пересмотреть решение Апелляционного суда Швеции (АСШ), в соответствии с которым прибалтийское государство не получит переплату в размере 1,4 млрд евро за проданный ей российский газ.

"ВСШ в конце декабря принял решение не пересматривать принятое АСШ в июле прошлого года решение не аннулировать решение Стокгольмского арбитража в деле Литвы против Газпрома. Суд не приводит мотивы своего решения",
 – сказал представитель минэнерго.
Рассмотрение спора в Стокгольмском арбитраже и шведских судах в общей сложности обошлось Литве почти в 10,5 млн евро. На оплату адвокатских услуг во время проходившего в 2012-2016 годах в Стокгольмском арбитраже процесса было потрачено около 9,5 млн евро, еще около 950 тысяч евро было потрачено на адвокатов в 2016-2019 годах, когда Литва оспаривала решение арбитражного суда в судах Швеции, сообщает министерство.
В споре с Газпромом Литву представляла одна из крупнейших в мире адвокатских контор – американская Shearman&Sterling, а также литовские адвокаты из Lawin и Tark Grunte Sutkiene.
Стокгольмский арбитраж в июне 2016 года объявил, что не усматривает вины российской компании, однако признал, что, поставляя газ Литве и осуществляя управление акциями компании Lietuvos dujos, Газпром спровоцировал конфликт интересов.
Литва обжаловала решение арбитража в АСШ. После отказа последнего в июле 2019 года изменить его Литва подала жалобу в ВСШ. Министерство энергетики тогда утверждало, что это делается с целью использовать все возможности отсудить у Газпрома компенсацию и одновременно отменить решение о возмещении Газпрому судебных расходов на сумму 1,3 млн евро.


Источник: Корреспондент



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