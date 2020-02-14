Одесситка стала первой в истории Украины каратисткой на предстоящих Олимпийских играх-2020

Спортсменка из Одессы Анжелика Терлюга стала первой украинской спортсменкой-каратисткой, которая примет участие в Олимпийских играх 2020 года. Этот вид спорта впервые включен в олимпийскую программу, сообщили в НОК Украины в Одесской области.

Каратистка вышла в финал престижного турнира серии Каратэ 1 Премьер-лига, который проходит в Дубае, тем самым обеспечив себе олимпийскую лицензию.

На турнире в Дубае в категории «-55 кг» одесситка победила Арос Астудильо (Чили) – 2:1, Дин Джами (Китай) — 3:0, чемпионку мира-2018 Дороту Банащик из Польши (3:0), а в полуфинале — турчанку Яку Туба — 2:0.

Лицензия Анжелики Терлюги стала третьей для представителей нашего региона. Ранее участие в Олимпийских играх, которые будут проходить в Токио, «завоевали» Ирина Маловичко (стендовая стрельба) и Анастасия Лысенко (тяжелая атлетика).