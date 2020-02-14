 
Информация к новости
  • Просмотров: 104
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Одесситка стала первой в истории Украины каратисткой на предстоящих Олимпийских играх-2020

Категория: Новости / Спорт

Одесситка стала первой в истории Украины каратисткой на предстоящих Олимпийских играх-2020

Спортсменка из Одессы Анжелика Терлюга стала первой украинской спортсменкой-каратисткой, которая примет участие в Олимпийских играх 2020 года. Этот вид спорта впервые включен в олимпийскую программу, сообщили в НОК Украины в Одесской области.
Каратистка вышла в финал престижного турнира серии Каратэ 1 Премьер-лига, который проходит в Дубае, тем самым обеспечив себе олимпийскую лицензию.
На турнире в Дубае в категории «-55 кг» одесситка победила Арос Астудильо (Чили) – 2:1, Дин Джами (Китай) — 3:0, чемпионку мира-2018 Дороту Банащик из Польши (3:0), а в полуфинале — турчанку Яку Туба — 2:0.
Лицензия Анжелики Терлюги стала третьей для представителей нашего региона. Ранее участие в Олимпийских играх, которые будут проходить в Токио, «завоевали» Ирина Маловичко (стендовая стрельба) и Анастасия Лысенко (тяжелая атлетика).


Источник: ОДЕССА МЕДИА



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать