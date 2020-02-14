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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Уволенный Богдан передал привет Зеленскому с Сейшел

Категория: Новости / Политика

Уволенный Богдан передал привет Зеленскому с Сейшел

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан выложил в сети фотографию своего отдыха на Сейшельских островах. Кроме того, Богдан процитировал фразу российского премьера Дмитрия Медведева, немного ее переиначив. Об этом экс-глава ОП написал в Facebook.

«Друзья очень скучаю за Вами, не сплю, не ем. Верю, скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю вам не легко, денег нет, но вы держитесь»,
 — подписал свое курортное фото экс-глава президентской администрации.
Отметим, что фраза «денег нет, но вы держитесь» стала крылатой, после того, как в 2016 году приехавший в аннексированный Крым российский премьер Дмитрий Медведев на жалобу пенсионерки о маленьком размере пенсии ответил:
«Просто денег нет сейчас. Найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».


Источник: Лента



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