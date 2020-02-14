Уволенный Богдан передал привет Зеленскому с Сейшел

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан выложил в сети фотографию своего отдыха на Сейшельских островах. Кроме того, Богдан процитировал фразу российского премьера Дмитрия Медведева, немного ее переиначив. Об этом экс-глава ОП написал в Facebook.



«Друзья очень скучаю за Вами, не сплю, не ем. Верю, скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится. Понимаю вам не легко, денег нет, но вы держитесь»,

«Просто денег нет сейчас. Найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».

— подписал свое курортное фото экс-глава президентской администрации.Отметим, что фраза «денег нет, но вы держитесь» стала крылатой, после того, как в 2016 году приехавший в аннексированный Крым российский премьер Дмитрий Медведев на жалобу пенсионерки о маленьком размере пенсии ответил: