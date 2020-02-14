Украинец на велосипеде покорил вулкан высотой 6020 метров

Велопутешественник Руслан Верин поднялся на вулкан Утурунку в Боливии высотой 6020 метров над уровнем моря. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

По его словам, во время подъема он переночевал в палатке на высоте 6000 метров, снаружи палатки было -20 градусов и сильный ветер.



"Моя палатка одна из первых встречала солнце из-за горизонта. Спал в старом кратере вулкана вообще отлично. Никак не чувствуя высоту. Макароны варил немного дольше, но они приготовились",

- отметил Верин.Украинец предполагает, что он первый в Европе, кто покорил такую высоту на велосипеде.Верин родом из Одессы, он известен своими одиночными путешествиями на велосипеде. Его маршрутами уже были туры по Украине, странам Азии, вокруг Черного моря. Весной прошлого года он вернулся из своего путешествия в Южную Африку, во время которого преодолел на велосипеде 10 445 км за 178 дней.