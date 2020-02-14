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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Пилоты экстремально посадили крупнейший в мире самолет в бушующий шторм

Категория: Новости

Пилоты экстремально посадили крупнейший в мире самолет в бушующий шторм

Благодаря высочайшему мастерству пилотов в лондонском аэропорту Хитроу во время шторма совершил успешную посадку наибольший серийный пассажирский самолет в мире Airbus A380. Порывы ветра в районе взлетно-посадочной полосы достигали скорости 80 км/ч. Видео посадки самолета опубликовало в youtube.

"Мастерство двух пилотов было зафиксировано на видео, когда они посадили крупнейший в мире пассажирский самолет на обочине взлетно-посадочной полосы во время борьбы с многочисленными порывами ветра в аэропорту Хитроу",
  – говорится в сообщении.
На видео видно, как самолет ненадолго "завис" над полосой, в то время как ветер сместил его с осевой линии взлетно-посадочной полосы на обочину, и приземлился почти как вертолет. Самолет, принадлежащий компании Etihad, следовал из Абу-Даби в Лондон.






Источник: ФОКУС



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