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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Новое Госагентство спорта возглавит президент украинской федерации карате

Категория: Новости / Спорт

Новое Госагентство спорта возглавит президент украинской федерации карате

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что в Украине появится Государственное агентство спорта. Структура еще не создана, но руководитель известен. Им станет президент украинской федерации каратэ Сергей Левчук. Об этом Бородянский написал 17 февраля в своем Telegram-канале.

Вскоре должно появиться новосозданное Государственное агентство спорта и определен его руководитель. В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук. Главным приоритетом новосозданного агентства будет реализация политик Министерства культуры, молодежи и спорта,
 - отметил Бородянский.
Ранее Бородянский отмечал, что не считает целесообразным разделение своего ведомства с созданием отдельного министерства спорта, так как предполагается создание "мощного агентства".
Сейчас мы строим мощное министерство, мощное агентство, мы планируем создать Фонд поддержки спорта,
 - заявил на днях министр в интервью "Интерфакс-Украина".

"Новая структура, которая сейчас строится, позволит министерству создавать политику, а госагентству реализовывать политики и развивать массовый спорт. Эта конструкция в разы мощнее, чем отдельное министерство",
 - сказал он.

 

Среди задач, которые будут стоять перед Госагентством спорта, Владимир Бородянский назвал такие:

  • качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио;
  • реформа спорта;
  • подготовка и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону (состоятся в этом году в Киеве);
  • обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря;
  • строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью;
  • строительство новых объектов спортивной инфраструктуры Олимпийского учебно-спортивного центра "Конча-Заспа";
  • создание системы соревнований школьных и студенческих лиг;
  • реализация проекта "деньги ходят за ребенком" в детско-юношеских спортивных школах с пилотом в Мариуполе;
  • диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов.

Источник: КП в Украине



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