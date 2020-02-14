Новое Госагентство спорта возглавит президент украинской федерации карате

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что в Украине появится Государственное агентство спорта. Структура еще не создана, но руководитель известен. Им станет президент украинской федерации каратэ Сергей Левчук. Об этом Бородянский написал 17 февраля в своем Telegram-канале.
Вскоре должно появиться новосозданное Государственное агентство спорта и определен его руководитель. В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук. Главным приоритетом новосозданного агентства будет реализация политик Министерства культуры, молодежи и спорта,- отметил Бородянский.
Ранее Бородянский отмечал, что не считает целесообразным разделение своего ведомства с созданием отдельного министерства спорта, так как предполагается создание "мощного агентства".
Сейчас мы строим мощное министерство, мощное агентство, мы планируем создать Фонд поддержки спорта,- заявил на днях министр в интервью "Интерфакс-Украина".
"Новая структура, которая сейчас строится, позволит министерству создавать политику, а госагентству реализовывать политики и развивать массовый спорт. Эта конструкция в разы мощнее, чем отдельное министерство",- сказал он.
Среди задач, которые будут стоять перед Госагентством спорта, Владимир Бородянский назвал такие:
- качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио;
- реформа спорта;
- подготовка и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону (состоятся в этом году в Киеве);
- обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря;
- строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью;
- строительство новых объектов спортивной инфраструктуры Олимпийского учебно-спортивного центра "Конча-Заспа";
- создание системы соревнований школьных и студенческих лиг;
- реализация проекта "деньги ходят за ребенком" в детско-юношеских спортивных школах с пилотом в Мариуполе;
- диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов.