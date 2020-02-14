Новое Госагентство спорта возглавит президент украинской федерации карате

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что в Украине появится Государственное агентство спорта. Структура еще не создана, но руководитель известен. Им станет президент украинской федерации каратэ Сергей Левчук. Об этом Бородянский написал 17 февраля в своем Telegram-канале.



Вскоре должно появиться новосозданное Государственное агентство спорта и определен его руководитель. В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук. Главным приоритетом новосозданного агентства будет реализация политик Министерства культуры, молодежи и спорта,

Сейчас мы строим мощное министерство, мощное агентство, мы планируем создать Фонд поддержки спорта,

- отметил Бородянский.Ранее Бородянский отмечал, что не считает целесообразным разделение своего ведомства с созданием отдельного министерства спорта, так как предполагается создание "мощного агентства".- заявил на днях министр в интервью "Интерфакс-Украина".

"Новая структура, которая сейчас строится, позволит министерству создавать политику, а госагентству реализовывать политики и развивать массовый спорт. Эта конструкция в разы мощнее, чем отдельное министерство",

- сказал он.

Среди задач, которые будут стоять перед Госагентством спорта, Владимир Бородянский назвал такие: