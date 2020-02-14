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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Полиция вернула певице Maruv вещи, которые злоумышленник похитил из ее авто

Категория: Новости

Полиция вернула певице Maruv вещи, которые злоумышленник похитил из ее авто

Полиция города Киева вернула певице Maruv вещи, которые 11 января похитили из ее автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в Facebook.

"Сегодня, 17 февраля, следователь Шевченковского управления полиции вернул певице часть похищенных вещей, другое имущество вернут владелице после проведения экспертиз",
 - говорится в сообщении.
Также в полиции отметили, что правонарушитель был задержан через несколько дней после кражи. На данный момент злоумышленник находится под стражей. За совершенное преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как стало известно ранее, в Киеве по ходатайству местной прокуратуры № 10 злоумышленнику, который обокрал автомобиль известной певицы Maruv, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Напомним, 11 января 2020 года в полицию поступило сообщение о том, что на улице Богдана Хмельницкого неизвестный путем разбития заднего стекла в автомобиле похитил из салона сумку с деньгами и драгоценностями потерпевшей.


Источник: 112



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