 
Информация к новости
  • Просмотров: 81
  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

СБУ ликвидировала мощную сеть ботоферм, работавших на Россию и на боевиков на Донбассе

Категория: Новости

СБУ ликвидировала мощную сеть ботоферм, работавших на Россию и на боевиков на Донбассе

Правоохранители блокировали в разных регионах страны деятельность крупной сети ботоферм, которые поддерживались через российские онлайн-сервисы. Ранее сотрудники СБУ вывели с оккупированной части Донбасса бывшего министра «ДНР».
Пресс-служба СБУ сообщает, что злоумышленники продвигали фейковые аккаунты и сообщества для проведения незаконных операций в сети. Всего было зарегстрировано более 8 000 активных аккаунтов, с которых в популярных соцсетях распространялась недостоверная информация о ситуации в Украине, а также подстрекались протестные настроения и запугивалось население, рассылались сообщения о минировании важных объектов и проводились информационные атаки на аккаунты украинских госслужащих. Также была организована продажа огнестрельного оружия, взрывных устройств и наркотических средств.
Аккаунты регистрировались через российские онлайн-сервисы, предоставляющие услуги виртуальных мобильных номеров. Злоумышленниками нелегально переправляли и телефонный трафик созданных на оккупированном Донбассе «операторов» «Феникс» и «Лугаком».
Сотрудники СБУ провели обыски в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно, Ирпене, изъяли компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), а также более 22 тысяч SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Изъяты и черновые записи о регистрации пользователей соцсетей, которые занимались провокациями.


Источник: ФАКТЫ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать