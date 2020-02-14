В День влюбленных: парень убил и сбросил в колодец бывшую девушку

В поселке городского типа Ружин Житомирской области в колодце нашли тело 18-летней девушки. Правоохранители в рамках открытого уголовного производства установили вероятную причастность к смерти погибшей ее бывшего парня. Молодой человек задержан. Сейчас проводится досудебное расследование. Об этом сообщает в понедельник, 17 февраля, отдел коммуникации полиции Житомирской области.



«Вечером 16 февраля в полицию обратилась жительница пгт. Ружин с сообщением о внезапной потере связи с 18-летней дочерью. Женщина рассказала, что последний раз общалась с девушкой вечером пятницы (14 февраля), и та находилась в поселке в хорошем настроении. Сама же заявительница на тот момент находилась на работе в Киеве. На следующий день связаться с дочкой ей не удалось, поскольку телефон девушки был выключен»,

«В ходе осмотра сначала получили верхнюю одежду, а потом поняли, что в колодце находится и сама девочка. С помощью спасателей нам удалось достать ее тело. Сейчас назначено соответствующее экспертное исследование причин смерти погибшей»,

«Опросить парня полицейским удалось не сразу, так как по месту жительства его не было. Нашли парня полицейские на железнодорожной станции, и его рассказ о проведенном вечере пятницы каждый раз приобретал новых подробностей. Наконец, запутавшись в собственных словах, парень таки признался, что в тот вечер был в доме девушки»,

- говорится в сообщении.Родные ничего не знали о местонахождении девушки. Девушку также не нашли дома, принадлежащем семье и где она время от времени останавливалась, когда приезжала домой, поскольку тоже работала в магазине в столице. Однако на следующий день, когда мать прибыла в поселок и тщательно осмотрела домохозяйство, женщина увидела куртку девушки в колодце.- рассказал начальник Ружинского отделения полиции Юрий Кононенко.Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 («Умышленное убийство») УК Украины. В результате проведенных действий выяснилось, что у погибшей и ее парня несколько месяцев назад разладились отношения, и они прекратили общение. Однако в тот вечер его видели в поселке недалеко от дома девушки.- говорится в сообщении.По предварительной версии, между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес девушке травмы, а затем выбросил в колодец во дворе, а сверху прикрыл ее одеждой.Сейчас парень задержан, и ему грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения.