В День влюбленных: парень убил и сбросил в колодец бывшую девушку

В поселке городского типа Ружин Житомирской области в колодце нашли тело 18-летней девушки. Правоохранители в рамках открытого уголовного производства установили вероятную причастность к смерти погибшей ее бывшего парня. Молодой человек задержан. Сейчас проводится досудебное расследование. Об этом сообщает в понедельник, 17 февраля, отдел коммуникации полиции Житомирской области.
«Вечером 16 февраля в полицию обратилась жительница пгт. Ружин с сообщением о внезапной потере связи с 18-летней дочерью. Женщина рассказала, что последний раз общалась с девушкой вечером пятницы (14 февраля), и та находилась в поселке в хорошем настроении. Сама же заявительница на тот момент находилась на работе в Киеве. На следующий день связаться с дочкой ей не удалось, поскольку телефон девушки был выключен»,- говорится в сообщении.
Родные ничего не знали о местонахождении девушки. Девушку также не нашли дома, принадлежащем семье и где она время от времени останавливалась, когда приезжала домой, поскольку тоже работала в магазине в столице. Однако на следующий день, когда мать прибыла в поселок и тщательно осмотрела домохозяйство, женщина увидела куртку девушки в колодце.
«В ходе осмотра сначала получили верхнюю одежду, а потом поняли, что в колодце находится и сама девочка. С помощью спасателей нам удалось достать ее тело. Сейчас назначено соответствующее экспертное исследование причин смерти погибшей»,- рассказал начальник Ружинского отделения полиции Юрий Кононенко.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 («Умышленное убийство») УК Украины. В результате проведенных действий выяснилось, что у погибшей и ее парня несколько месяцев назад разладились отношения, и они прекратили общение. Однако в тот вечер его видели в поселке недалеко от дома девушки.
«Опросить парня полицейским удалось не сразу, так как по месту жительства его не было. Нашли парня полицейские на железнодорожной станции, и его рассказ о проведенном вечере пятницы каждый раз приобретал новых подробностей. Наконец, запутавшись в собственных словах, парень таки признался, что в тот вечер был в доме девушки»,- говорится в сообщении.
По предварительной версии, между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес девушке травмы, а затем выбросил в колодец во дворе, а сверху прикрыл ее одеждой.
Сейчас парень задержан, и ему грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения.