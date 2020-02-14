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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Под стенами НАБУ продолжается митинг с требованием отставки Сытника

Категория: Новости / Политика

Под стенами НАБУ продолжается митинг с требованием отставки Сытника

Возле здания НАБУ продолжается митинг общественных активистов с требованием безотлагательной отставки директора агентства Артема Сытника. Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24/7".
Как говорится в посте канала, акция называется "Завтрак с коррупционером". Сообщается, что активисты подогнали к зданию автофуру, которую используют как сцену.

"Также у входа в НАБУ за столом с экзотическими фруктами и напитками сидит активист в маске с лицом Сытника, что символизирует элитный отдых директора НАБУ на охотничьей базе в Сарнах с дорогим алкоголем, деликатесами и разбитыми квадроциклами, который был оплачен за чужой счет",
 - говорится в сообщении.
По планам организаторов, акция является бессрочной и будет продолжаться до увольнения Сытника. Отмечается, что 13 декабря 2019 года директор НАБУ Артем Сытник проиграл апелляцию в Ровенском апелляционном суде касательно решения Сарненского суда Ровенской области, который осенью признал директора Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области.
После этого Сытник был официально внесен в реестр коррупционеров НАПК. Сейчас в Верховной Раде Украины рассматривается проект постановления об увольнении Артема Сытника, под которым собрано 216 подписей народных депутатов.


Источник: ВЕСТИ



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