Разумков раскритиковал нардепов за их поведение в Раде

Жители регионов Украины не воспринимают, что народные депутаты в сессионном зале пьют кофе, едят и занимаются своими делами. Об этом на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее рассказал, какой должна быть зарплата чиновников. Он подчеркнул, что люди "в основном положительно оценивают нашу работу".

Как сказал Разумков, люди положительно воспринимают то, что народные депутаты посещают заседания, но

"людям не понятно поведение, которое они наблюдают в зале: и что касается кофе, и относительно еды, и относительно того, что народные депутаты достаточно времени занимаются своими делами – то в телефонах, то еще в чем-то".

Как рассказал Разумков, однажды к нему подошла учительница и заявила, что во время урока или общения с родителями учеников она не может себе позволить решать личные дела, как это делают народные депутаты.Разумков призвал депутатов на текущей неделе консолидировано работать, и напомнил, что парламент продолжает во втором чтении рассмотрение законопроекта о рынке земли.