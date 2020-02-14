Вырубку деревьев на Трассе здоровья расценили как хулиганство

На месте, где вырубили 336 деревьев на Трассе Здоровья, заметили строительную технику. Активисты подозревают, что тут могут тянуть коммуникации к строительным объектам.
Как написал активист Владислав Балинский в Facebook, на Трассе Здоровья напротив адреса Французский бульвар 1/5 компания "Пик-строй" (ей руководитель депутат горсовета Марина Лозовенко) начала проводить работы. На информационном щите указано, что это "благоустройство дороги с укреплением склона".
Отметим, что ранее здесь было срублено 336 деревьев. По словам Владислава Балинского, данные по вырубке уже внесли в ЕРДР по 296 статье Уголовного кодекса Украины по заявлению, направленному в Шевченковский райотдел полиции.
Отметим, что на аппаратном совещании в мэрии указали, что снос деревьев был несанкционированным, а вице-мэр Андрей Котляр заметил, что пока "ничего не будут делать на этом месте".