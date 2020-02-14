Международный Пекинский автосалон перенесли из-за коронавируса

Автосалон в Пекине Auto China 2020 отложен на неопределенный срок из-за распространения коронавируса, говорится в официальном сообщении организаторов. Мероприятие должно было состояться с 21 по 30 апреля. Новая дата проведения пока не объявлена.

Организаторы отметили, что приняли такое решение, "чтобы хорошо справиться с задачей по профилактике" и "эффективно защитить здоровье и безопасность как участников выставки, так и посетителей".

Автосалон проходит в Пекине каждые два года, чередуясь с Шанхайским. Он является одним из крупнейших автомероприятий наряду с автосалонами во Франкфурте-на-Майне и Детройте. Традиционно наибольшее количество премьер выставки предназначены для внутреннего рынка. В 2018 году участники заняли восемь павильонов общей площадью 220 тысяч квадратных метров, выставили около 1000 автомобилей, 105 из которых имели статус новинок.

Ранее "Формула-1" официально сообщила о переносе на неопределенный срок Гран-при Китая, который должен был начаться 19 апреля в Шанхае. Также была перенесена Шанхайская неделя моды. Дата для события пока не выбрана, неизвестно состоится ли оно вообще.