За сутки от коронавируса умерли 98 человек

За последние сутки в мире от коронавируса умерли 98 человек, а общее количество смертей за все время составило 1873. Также известно, что количество зараженных стремительно растет и на данный момент составляет 73 335 человек. В то же время вылечились от опасной болезни 12 842 человека.

Иностранцев, которые были эвакуированы из Китая, размещают в карантинных зонах. Так, например, из 338 вернувшихся на родину американцев были инфицированы 13 человек. Все они находятся в спецбольницах Калифорнии и Небраски.

"Один из пациентов поступил к нам, его поместили в карантинное отделение сразу же, поскольку он страдает другими хроническими заболеваниями, не связанными с Covid-19. Другие пациенты испытывали некоторый дискомфорт в верхних дыхательных путях, и у них присутствовали симптомы катаральных заболеваний. Все они будут находиться в изоляции требуемый период",

- сказал директор карантинного центра больницы университета Небраски Майкл Уэдман.

Утром во вторник китайские власти сообщили, что вспышка коронавируса уже нанесла крупный ущерб тем отраслям промышленности, что ориентированы на производство потребительских товаров.

Также сообщается, что в карантине в самом Китае находятся не менее 52 млн человек, в КНР отменены все крупные спортивные соревнования. В свою очередь власти Японии говорят, что на архипелаге тоже растет число случаев заражения, но специалисты пока не могут понять, как именно эти люди были инфицированы. ВОЗ тем временем пытается предотвратить панические настроения.

"У Covid-19, как выяснили наши эксперты, меньший уровень летальных исходов, чем у вспышки эпидемии, к примеру, атипичной пневмонии. Свыше 80% тех, кто заболел Covid-19, в итоге поправился",

- сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.