Глава госпиталя в Ухане стал жертвой коронавируса

Во вторник, 18 февраля, в Китае умер еще один медик, подхвативший коронавирус — директор больницы в охваченном эпидемией Ухане Лю Чжимин.

Как сообщает китайское англоязычное издание «Глобал Тайм», медик умер от пневмонии, вызванной COVID19. Среди жертв коронавируса он — первый руководитель медицинского учреждения.

Как стало известно ранее, в Китае заявили, что пик эпидемии пневмонии, вызываемой коронавирусом, придется на середину — конец февраля, а к апрелю этого года эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизируется.