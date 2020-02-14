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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

McDonald's открыл в России ресторан "темной кухни"

Категория: Новости

McDonald's открыл в России ресторан "темной кухни"

В России с осени прошлого года сеть ресторанов быстрого питания McDonald's начала работать в новом формате dark kitchen ("темная кухня").
В Москве появилось заведение, в котором еду готовят на кухнях-фабриках, причем исключительно для курьеров. Этот проект стал первым подобным среди всей сети русских фастфудов и одним из первых во всем мире.
Как рассказал представитель сервиса Delivery Club, "темная кухня" уже заняла лидерские позиции по количеству заказов среди московских заведений McDonald's, так как расположена на территории с высокой плотностью населения. Dark kitchen в Москве заработала в тестовом режиме летом 2019 года.
На данный момент компания занимается поиском помещения для комбинированного формата. McDonald's хотят превратить в классический ресторан, совмещенный с дополнительной кухней, которая будет обслуживать только курьеров агрегаторов доставки.


Источник: ВЕСТИ



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