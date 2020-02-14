 
Информация к новости
  • Просмотров: 61
  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Одноклубник потроллил игрока "Динамо" за релакс под Киевом

Категория: Новости / Спорт

Одноклубник потроллил игрока "Динамо" за релакс под Киевом

Защитник "Динамо" Денис Попов потроллил своего одноклубника Георгия Цитаишвили, который выложил в Instagram фотографию, показав, как отдыхает в spa-центре под Киевом накануне возобновления футбольного сезона. Напомним, перед возвращением домой со сборов в Турции "Динамо" Киев обыграло "Динамо" Тбилиси – команду с исторической родины украинца Цитаишвили.

Красиво жить, как говорится...
 – прокомментировал Денис Попов фото Цитаишвили, принимающего джакузи на открытом воздухе в теплую киевскую зиму
Ну такое, не очень красиво живется,
 – отшутился Георгий Цитаишвили
Иронию Георгия Цитаишвили можно отчасти понять. Вместе с Поповым прошлым летом они стали героями молодежного чемпионата мира в Польше. Но если Попов после этого превратился в основного футболиста "Динамо", то про Цитаишвили такого не скажешь.


Источник: СЕГОДНЯ



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать