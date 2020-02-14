Одноклубник потроллил игрока "Динамо" за релакс под Киевом

Защитник "Динамо" Денис Попов потроллил своего одноклубника Георгия Цитаишвили, который выложил в Instagram фотографию, показав, как отдыхает в spa-центре под Киевом накануне возобновления футбольного сезона. Напомним, перед возвращением домой со сборов в Турции "Динамо" Киев обыграло "Динамо" Тбилиси – команду с исторической родины украинца Цитаишвили.



Красиво жить, как говорится...

Ну такое, не очень красиво живется,

– прокомментировал Денис Попов фото Цитаишвили, принимающего джакузи на открытом воздухе в теплую киевскую зиму– отшутился Георгий ЦитаишвилиИронию Георгия Цитаишвили можно отчасти понять. Вместе с Поповым прошлым летом они стали героями молодежного чемпионата мира в Польше. Но если Попов после этого превратился в основного футболиста "Динамо", то про Цитаишвили такого не скажешь.