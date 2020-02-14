В 2020 году в Одесской области опять попробуют запустить программу компенсации кредитов

Программу компенсации кредитов жителям ОСМД и ЖСК в Одесской области обещают еще с 2018 года. Однако за это время финансирование найти так и не смогли. В 2020 году вновь попробуют запустить компенсацию кредитов, но финансирования пока также нет. Об этом стало известно во время заседания постоянной комиссии по вопросам бюджета Одесского облсовета.

Целью такой программы является погашение части кредитных средств, которые берут объединения граждан для модернизации и реконструкции многоквартирных домов для улучшения их энергоэффективности. Это значит, что дома будут оборудованы так, что будут тратить меньше электро- и другой энергии.

Программа компенсации кредитов схожа с аналогичной программой "теплых кредитов" и предусматривает погашения 15-20% от кредитов, которые берут ОСМД и ЖКХ для улучшения своей энергоэффективности. Как и "сестринские" программы, она создается специально для того, чтобы популяризовать создание ОСМД, о чем не раз говорили в Кабинете министров Украины.



На 2020 год на программу уже предусмотрено 7 миллионов 455 тысяч гривен. Это районные города и города областного значения. Программа принята в Арцизском и Ананьевском районе, в Черноморске, Одессе, Болграде, Балте, Белгороде-Днестровском и Беляевской ОТГ,

– рассказал замдиректора Департамента ЖКХ Одесской ОГА Анатолий Лупашко.Он отметил, что использование программы может позволить жильцам многоквартирных домов в будущем экономить только на освещении от 30 до 70%, а также и на других энергопотребляющих системах – от 20 до 30%. Но признал, что пока финансовой поддержки, в отличие от некоторых программ на местном уровне, проект не нашел.Для примера он привел один из детских садов города Южный, где для экономии на обогреве воды установили современные вакуумные солнечные коллекторы. Добавим, что при должном финансировании такими коллекторами можно снабжать малоэтажные дома для нагрева не только воды, но и для отопления здания в целом.К сожалению, несмотря на существование такой программы и ранее, она не получала финансирования и называлась бесперспективной. Однако правительственная программа "теплых кредитов", а также схожие программы, которые запускали местные власти в различных населенных пунктах Одесской области, пользуются большой популярностью и помогают экономить значительные средства на модернизации жилых домов.