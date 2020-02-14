В Киеве заработает единый е-билет для метро и наземного транспорта

В Киевской городской государственой администрации (КГГА) официально сообщили, что с 1 апреля 2020 года в метро, а также пяти видах наземного общественного транспорта для оплаты проезда начнет действовать единый электронный билет. Пассажиры смогут оплатить поездку в метро, ​​автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.



«Билет не привязан к определенному виду транспорта — это удобно, в первую очередь, для пассажиров. К тому же это устоявшаяся практика во многих европейских городах. Каждый пассажир, исходя из необходимого ему количества поездок в месяц, может не только контролировать собственные транспортные расходы, но и экономить на стоимости каждой поездки. С этой целью разработана новая гамма проездных билетов. Например, пассажир пользуется метро и троллейбусом дважды в день в течение 21-го рабочего дня в месяц. Следовательно, он осуществляет 84 оплаты за проезд. В таком случае ему выгодно приобрести проездной билет на 92 поездки. Стоимость каждой такой поездки составит уже не 8 грн, а 6 гривен 25 копеек. При этом, 8 поездок остаются «резервными»,

- рассказала директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.В столице начнет дейстововать «туристический» проездной билет — со сроком действия в течение 24, 48 и 72 часов с момента активации. Цена, соответствено, за каждый из них: 100, 150 и 200 гривен.Инновация предусматривает также фиксированное количество поездок на всех видах общественного транспорта в течение месяца, в зависимости от потребностей пассажира. Однако стоит отметить, что тариф при этом остается на уровне 8 гривен за одну поездку. В частности, предусмотрены проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц. Каждая из них стоит соответсвенно: 290 грн, 390 грн, 575 грн и 770 грн.Те, кому ограниченное количество поездок кажется неудобным сможет приобрести «безлимитные» проездные на все виды общественного транспорта стоимостью 1300 гривен. Этот вариант может быть наиболее удобным для корпоративного использования, если исполнение должностных обязанностей предполагает интенсивное перемещение по городу в течение дня.Карточки Kyiv Smart Card продолжат функционировать с возможностью пополнения до 50 поездок за один раз. Поездки можно использовать на всех видах наземного общественного транспорта. Это пополнение дает возможность сэкономить до 1,5 гривны на каждой поездке.